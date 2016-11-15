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Alaattin Çakıcı’nın yargılanmasına devam edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupla hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Alaattin Çakıcı’nın yargılanmasına devam edildi.

Alaattin Çakıcının yargılanmasına devam edildi

15 Kasım 2016 17:08

Bolu F Tipi Cezaevi’nde yatan Alaaddin Çakıcı’nın dosyası Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Çakıcı sağlık sorunları nedeniyle davaya katılmazken, mahkemeye avukatı aracılığıyla yazılı ifade veren Çakıcı, "Ağızdan çıkan söz inkar edilemez. 15 Temmuz'dan evvel söylediğim bir sözdür" dedi.

Alaattin Çakıcı'nın mektubunu Avukatı Can Sevinç okudu. Çakıcı mektubunda, "Şahsıyla ilgili 'mason' cümlesi bana aittir. İnsanlar birbirlerini sevmek zorunda değildir. Bu cümlelerimle ilgili kendisine yalakalık yapmıyorum, yapmam da. Fotoğrafı doğru okumak insanlığın bir gereğidir. Mehmet Fatih Berlivanlı ile ilgili söz de bana aittir. Sözümün arkasındayım" ifadelerini kullandı. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: Alaattin Çakıcı


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