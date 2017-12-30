Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

Olay, Kadıköy Suadiye'de bulunan bir otelin restauran bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı bir otelin restaurant bölümünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler kapıda bekleyen bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise Adem Çakıcı'ya müdahale etti. Yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralanan Adem Çakıcı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Adem Çakıcı'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Otelde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Aydemir Kadıoğlu