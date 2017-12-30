Diğer
Kategoriler

Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

Cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, özel bir otelin restaurant bölümünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında ağır yarlanan Adem Çakıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alaattin Çakıcının yeğenine silahlı saldırı

30 Aralık 2017 01:35

Olay, Kadıköy Suadiye'de bulunan bir otelin restauran bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı bir otelin restaurant bölümünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından şüpheliler kapıda bekleyen bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören otel çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise Adem Çakıcı'ya müdahale etti. Yapılan ilk müdahale sonrası ağır yaralanan Adem Çakıcı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Adem Çakıcı'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Otelde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: adem çakıcı, Alaattin Çakıcı, otel, silahlı saldırı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç