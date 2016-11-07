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Alaattin Hatayoğlu: "Üç İstanbul takımı hakemler tarafından korunuyor"

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, Trabzonspor’un hakemler tarafından katledildiğini söyledi. Hatayoğlu, “Trabzonspor zaten kötü olduğu dönemde hakemler tarafından doğranıyor ve üç İstanbul takımı hakemler tarafından korunuyor” dedi.


07 Kasım 2016 16:27

1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu, Trabzonspor’un hakemler tarafından katledildiğini söyleyerek, üç İstanbul takımının hakemler tarafından korunduğunu dile getirdi.

“Deniz Ateş Bitnel yönetiminin ikinci bir versiyonunu görmüş olduk”
Beşiktaş - Trabzonspor maçındaki hakem hatalarını değerlendiren Hatayoğlu, “Geçen seneki Deniz Ateş Bitnel yönetiminin ikinci bir versiyonunu görmüş olduk. Hakem, Beşiktaş’ın duran toplardan etkili olacağını bir teknik direktör gibi analiz ederek duran toplarda insiyatifi Beşiktaş lehine kullandı. Adeta bir takım nasıl doğranır bunun örneğini görmüş olduk. Herkesin kabul ettiği Querasma’nın kırmızı kartını es geçti. Yusuf Erdoğan’a yapılan faulün Avrupa standartlarında cezası en az 5 maç olur” ifadelerini kullandı.

“Başkan ve yöneticiler Trabzonspor’un haklarını koruyamıyorlar”
Trabzonspor yönetiminin, takımın haklarını savunma düzeyinde yetersiz kaldıklarını belirten Alaattin Hatayoğlu, “Burada Trabzonspor’un sahipsiz olduğunu görüyoruz. Başkan ve yöneticilerin tweet atarak veya televizyonlarda taraftar gibi konuşarak değil, bu işin yaptırım aşamasında olmaları lazım. Mete Kalkavan maça atandığında biz hakemin Beşiktaşlı olduğunu, maçı katledebileceğini söyledik. Eğer siz bunun önlemini zamanında alamıyorsanız testi kırıldıktan sonra ne kadar konuşursanız konuşun fuzulidir. Bu anlamda yöneticiler de Trabzonspor’un haklarını koruyamıyorlar. Sadece belli bir taraftar grubunun gazını almak için attıkları tweetlerle günü idare ediyorlar. Bunun yerine gidip MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yakasına yapışsınlar” şeklinde konuştu.

“Babadan oğula hakemlik geçer mi tartışılır”
Ersun Yanal’ın maç sonrası yapmış olduğu, ‘babadan oğula hakemlik’ açıklamasına da değinen Hatayoğlu, “Ersun Yanal’ın söyledikleri doğranmış bir takımın teknik direktörü olarak bir sitemdi. Babadan oğula hakemlik geçer mi tartışılır. Eğer insanlar görevini layığıyla yapıyorsa toruna kadar geçebilir. Trabzon bölge hakemi Trabzonspor maçına verilmiyor ama İstanbul bölge hakemleri İstanbul takımlarına veriliyor. Birçok hakemin hangi takımı tuttuğu bilindiği halde yine de bu takımların maçlarına veriliyorlar. Bu atamalar üç takımı yukarıda tutun mantığıyla yapılan atamalardır” dedi.
 


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