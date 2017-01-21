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Alaattin Öksüz'ün oğlu sağlık kontrolünden geçirildi

FETÖ/PDY'nin Erzurum'daki önemli isimlerinden Alaattin Öksüz’ün oğlu Yusuf Öksüz, gözaltına alındığı Muğla’nın Milas ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Alaattin Öksüzün oğlu sağlık kontrolünden geçirildi

21 Ocak 2017 20:53

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin Milas’a bağlı Ören Mahallesi’nde olduğu ihbarı üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Milas Grup Amirliği Ekipleri’nce operasyon gerçekleştirilmişti. Ören’de bir otelde kaldığı, Yunanistan Adaları’na kaçma hazırlığında bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte örgütün kurucularından olan Gülen’e yakınlığı ile bilinen Alaattin Öksüz’ün oğlu olduğu tespit edilen Yusuf Öksüz, KOM Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bylock kullanıcısı olan ve uzun süredir Türkiye’de firari olarak aranan Yusuf Öksüz’nün Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Y.Ö. işlemlerinin ardından Erzurum’a gönderileceği öğrenildi.

Çağrı Purma

Etiketler: Alaattin Öksüzün oğlU, fetö, sağlık kontrolünden geçirildi


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