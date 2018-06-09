Alabora olup batan ve 3 kişiye mezar olan tekne denizden çıkartıldı

12 gündür süren çalışmaların yarın sonlandırılacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, tekne Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Kurtarma ekipleri tarafından özel bir teknikle denizden çıkartıldı.

Ayvalık açıkları Altınova Mahallesi ile İzmir’in Dikili ilçesi arasında bulunan teknenin 90 derecelik bir acı ile denizin dibinde dik bir şekilde bulunması ise dikkat çekmiş ve görüntüleri de su altı çekimlerine yansımıştı.

Bu arada teknede yapılacak inceleme sonrası halen kayıp olan ve arama çalışmaları süren Mustafa Fırat Göral isimli kayıp balıkçının teknede yapılan incelemelerin ardından, yarın arama çalışmalarının sonlandırılması bekleniyor.

Suat Salgın - Bekir Terzioğlu

