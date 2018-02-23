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Alacağını çalarak aldı, güvenlik kameralarından yakalandı

Zonguldak'ta bir firma sahibi jandarmaya giderek, iş yerinde hırsızlık olayı yaşandığını ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri adeta dedektif gibi iz sürdü. Güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık olayının failinin firma sahibinin alacaklısı olduğunu tespit etti.

Alacağını çalarak aldı, güvenlik kameralarından yakalandı

23 Şubat 2018 00:14

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir inşaat firmasının sahibi Bekir P., beldedeki jandarma karakoluna giderek şantiyesinde bulunan çelik iksa kalıpların ve pik demirlerinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Adeta dedektif gibi iz süren jandarma ekipleri, çalınan malzemelerin firmadan alacağı olan Hüseyin G.'ye ait kamyona yüklendiğini tespit etti.

Çalınan malzemelerin ilçedeki sanayi sitesinde bulunan bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, Hüseyin G. ile irtibata geçti. Jandarma karakoluna gelen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile ifadesi alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Emrah Yıldız

Etiketler: Zonguldak

 

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