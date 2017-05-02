Alacağını tahsil etmek için kuyumcuyu bastı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Anıt Meydan'da bulunan kuyumcu M.S.'den alacağı olduğu ileri sürülen İ.Ç.'nin elinde pompalı tüfekle birlikte dükkana girdiği öğrenildi. Sinir krizleri geçiren ve dükkana zarar veren İ.Ç., kendini kuyumcu dükkanına kilitledi.

Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcu dükkanının etrafında güvenlik önlemi alarak İ.Ç. ile görüşmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonrasında ikna olan İ.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

Enderhan Öz