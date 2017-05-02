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Alacağını tahsil etmek için kuyumcuyu bastı

Kırşehir'de, alacağını tahsil etmek isteyen ve sinir krizleri geçiren bir kişi, pompalı tüfekle bastığı kuyumcuya kendini kilitledi.

Alacağını tahsil etmek için kuyumcuyu bastı

02 Mayıs 2017 17:06

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Anıt Meydan'da bulunan kuyumcu M.S.'den alacağı olduğu ileri sürülen İ.Ç.'nin elinde pompalı tüfekle birlikte dükkana girdiği öğrenildi. Sinir krizleri geçiren ve dükkana zarar veren İ.Ç., kendini kuyumcu dükkanına kilitledi.

Çevredeki esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcu dükkanının etrafında güvenlik önlemi alarak İ.Ç. ile görüşmeye çalıştı. Yapılan görüşmeler sonrasında ikna olan İ.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi. 

Enderhan Öz

Etiketler: alacak, Kırşehir, tahsil


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