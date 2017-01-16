30 Temmuz 2015 tarihinde Doğu Garajı yakınlarında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Muhittin Ekin, silahla başından vurularak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Tayfun M. ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Erkan Y. (23), Resul Y. (32) ve Semih K. (21) tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapisleri talep edilen tutuklu sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Erkan Y., "Olay tarihinde ağabeyim Resul Y.'nin iş görüşmesi vardı, çay bahçesine gittik. Canım sıkıldığı için arabayla dolaşmaya çıktım. Olayla bir alakam ve bilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Ölen şahsın vurulduğunu görmedim

Resul Y. ise, “Mesut ve Ahmet indi, Muhittin ise aracın içinde bekledi. Tayfun bana 'Sen benim 3 bin 500 lira paramı niye vermedin, benim malıma çökemezsin' dedi. Elini beline atıp silahını gösterdi. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de Tayfun'u kolundan tutup arabaya götürüp oturttum. Tayfun silahını çıkarmak istediği sırada ben de camdan içeriye uzanıp ellerini tutmaya çalıştığımda silah patladı. Bu arada kayınbiraderim silahın patlaması üzerine beni korumak için kendi silahıyla Tayfun'un koluna ateş etti. Tayfun aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşarak gitti. Ben aracın içinde bulunan Muhittin Ekin'in vurulduğunu görmedim. Muhittin Ekin'in öldüğünü polis bizi cinayet büroya götürdüğü sırada öğrendim" diye konuştu.

Semih K. ise, olayla bir alakası olmadığını söyleyerek, “Resul Y., benim eniştem. Silah sesini duyunca yanlarına gittim. Eniştem aracın içinde Tayfun ile boğuşurken, 'Silahı bırak' diye bağırıyordu. Ben de panik yapıp belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Bu sırada Tayfun'un silahı da patladı. Tekrar eniştemi bırakması için Tayfun'un koluna ateş ettim. Eniştem Tayfun'un elindeki silahı alıp bana verdi. Tayfun da arabasıyla olay yerinden gitti. Eniştem iki silahı da atletine sarıp polise teslim etmek için bana verdi. Tayfun M.'den şikayetçiyim" dedi

“İftira, silahla tehdit, başkasına ait kimlik kullanmak” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Tayfun M. ise, “Resul bu sırada belimden silahı çekti. Ben silahın namlusundan tuttum. Semih K. silahını iki veya üç defa ateşledi. Ben elimden vuruldum. Elindeki silahla Resul benim enseme vururken silah bir kez daha patladı. Muhittin yaralanınca gaza basarak olay yerinden kaçıp Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Muhittin'i kucağımda acil servise götürdüm. Benim cinayetle bir alakam yok. Suçlamaları kabul etmediğim gibi karşı taraftan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Erkan Y.’ye 15 yıl, Resul Y. ve Semih K.'y 36 yıl 3 ay ve Tayfun M.’ye de 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk

