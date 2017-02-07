Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ömer B.’nin yanı sıra taraf avukatları ve olayda ölen Fahrettin Berber’in eşi Gözde Berber katıldı. Duruşmada Ömer B.’nin torunu Sinan B., olay günü yaşananları anlattı.

Dedesi Ömer B. ile olay günü dayısının çiftliğine gittiklerini anlatan Sinan B., şöyle devam etti: "Fahrettin Berber orada alacak verecek meselesini konuşuyordu. Önce dayımla sonra dedem konuşmaya dahil oldu. Aralarında tartışma çıktı. Fahrettin Berber, dedemle dayıma ‘siz yalancısınız yeter artık sıkıldım sizden, bıktım sizden’ dedi. Dedemle dayım borcu ödeyeceklerini söylediler. Fahrettin Berber daha sonra arabaya binerek uzaklaştı. Biz dedemle birlikte dedemin evine gittik. Otururken dedemin Fahrettin Berber ile telefonda konuştuğunu duydum. Alacak verecek meselesini konuşuyorlardı. Dedem, ‘istersen hayvanları gel al’ diyordu. Daha sonra Fahrettin Berber bir arkadaşıyla geldi. Hep birlikte kapının önünde oturduk. Dedem, Fahrettin Berber’e borcunu ödeyeceğini söyledi. Fahrettin Berber ise ‘yeter bıktım sizden, senin ümüğünü sıkarım’ dedi. Ondan sonra ayağa kalktı. Elindeki tabureyi yere atıp kırdı. Dedeme küfür etti. O da içeri kaçtı. Kaçmasının nedeni Fahrettin’in dedemin üzerine yürümesiydi. Bir iki dakika sonra patlama sesi geldi. Fahrettin yere yığıldı. O sırada dedem 112’yi aramamı söyledi."

“Savcılığa şikayet ettim”

Mahkemede konuşan tutuklu sanık Ömer B. ise “Benim maktulden milyarlarca alacağım vardı. Ben her yere kendisini şikayet ettim. Çaycuma Savcılığına aramızda geçen olayla ilgili şikayette bulunmuştum. Onun da araştırılmasını talep ediyorum” dedi.

Bunun üzerine söz alan Fahrettin Berber’in eşi Gözde Berber ise “Sanık tarafından şikayet dilekçesi verildiği halde sanık tarafından öldürülen eşim 17 defa arandı. Madem şikayetçiydi neden eşimi arıyordu” diye tepki gösterdi. Mahkeme, dosyadaki eksiklikler ve sanık Ömer B.’nin raporlarıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek görmenin yüzde kaç olduğu, gözün bu haliyle hedef belirleyip belirleyemeyeceği, hedef belirleyebiliyorsa mesafe sınırının belirlenmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma da ileri bir tarihe ertelendi.

Olay günü

İddialara göre olay, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde geçen yıl 7 Haziran'da meydana geldi. Akaryakıt istasyonu sahibi olduğu öğrenilen Fahrettin Berber (32) ile Ömer B. (77) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre Ömer B., av tüfeği ile Fahrettin Berber'e tek el ateş etti. Fahrettin Berber, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Onur Altındağ