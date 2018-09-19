Alacak verecek davası kanlı bitti: 2 yaralı

Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı tartışma yaşandığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.A. ve S.Y. isimli şahıslar ile S.T. ve E.A. isimli şahıslar bir restoranda karşılaştı. Karşılaşan husumetli şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmayla birlikte, S.T. yanına aldığı silahla önce havaya ateş etti ardından ise S.Y.'i bacağından yaraladı. O esnada E.A. ise M.A.'yı kalçasından vurduktan sonra S.T. ile birlikte plakası tespit edilemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan M.A. ve S.Y. ise olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildiler. Olay yerinde bulunan 2 boş kovan ve bir silah muhafaza altına alındı. Firar eden S.T. ve E.A. yakalanması için aramaların devam ettiği öğrenildi.