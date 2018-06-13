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Alacak verecek kavgası hastanede son buldu

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga hastanede son buldu.

Alacak verecek kavgası hastanede son buldu

13 Haziran 2018 20:21

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi Yeni Adliye Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Serdar A., Bahri A. ve ismi öğrenilmeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İmam Dokmak
 

 

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