Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs uzun süre önce borç para verdiği Samet isimli vatandaştan parasını almak istedi. Samet isimli vatandaşın işlettiği kahvehaneye giden şahıs, o sırada kahvehanede bulunan Samet isimli vatandaşın kardeşinden parasını istedi. Samet isimli vatandaşın ağabeyi kendisine para veremeyeceğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce alacaklı şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Samet isimli vatandaşın kardeşini defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber veridi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan vatandaş Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, tartıştığı vatandaşı bıçaklayarak olay yerinden kaçan şahısla ilgili arama çalışması başlattı.

Hakan Öztürk