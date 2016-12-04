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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

04 Aralık 2016 08:52

Olay Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Soka’kta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (33) 20 bin lira alacağı olduğu Murat A. (44) ile konuşmaya gitti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere Murat A. bıçakla Mustafa Y.’yi sırtından bıçakladı. Sırtından bıçaklanan Mustafa Y. pompalı tüfekle ateş ederek Murat A.’yı sağ bacağından yaraladı.Kavgayı görenler vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılardan Murat A. Bafra Devlet Hastanesi’ne, sırtından bıçaklanan Mustafa Y. ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Devlet Hastanesine kaldırılan Murat A. buradan da yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ahmet Şükrü Uluçay 


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