Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Mehmet Mustafa B. ile Gökmen Ö. araçları ile geldikleri Enver K.’nın evine av tüfeği ile ateş açtılar. Zanlıların ateşine ev sahibi Enver K.’nın da tüfekle ateş açarak karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Mehmet Mustafa B. vurularak ağır yaralanırken, Gökmen Ö. ise arabayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Ağır yaralanan Mehmet Mustafa B., ambulansla kaldırıldığı Malatya Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Enver K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırdı. Olay yerinde terk edilen aracın bagajında tüfek bulunurken, jandarma olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.