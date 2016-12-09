Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın arkasındaki boş arazide meydana gelen olayda Ali B. ile Osman S. (50) arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ali B., yanında bulundurduğu tabanca ile Osman S.’ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman S.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Osman S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri cinayet şüphelisi olarak Ali B.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan soruşturmanın ardından Ali B. adliyeye sevk edildi.

Ali Göç