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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Gaziantep'te alacak verecek meselesi dolayısıyla aralarında husumet bulunan şahısların karıştığı çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.


02 Kasım 2016 15:47

Olay, önceki gece Onur Mahallesi 11 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde silah sesi sonrası yaralı bir şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Dr Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan ve adının Mehmet Şahin olduğu öğrenilen kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası yapılan araştırmada, iddiaya göre Mehmet Şahin ile B.S. isimli şahıs arasında husumet bulunduğu ve önceki gece 11 nolu sokak üzerinde şahısların tartıştığı, sonrasında B.S.’nin tabanca ile Mehmet Şahin’e ateş ettiği öğrenildi.

Mehmet Şahin’in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

Etiketler: alacak verecek meselesi


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