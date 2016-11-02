Olay, önceki gece Onur Mahallesi 11 nolu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde silah sesi sonrası yaralı bir şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Dr Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan ve adının Mehmet Şahin olduğu öğrenilen kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası yapılan araştırmada, iddiaya göre Mehmet Şahin ile B.S. isimli şahıs arasında husumet bulunduğu ve önceki gece 11 nolu sokak üzerinde şahısların tartıştığı, sonrasında B.S.’nin tabanca ile Mehmet Şahin’e ateş ettiği öğrenildi.

Mehmet Şahin’in cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç