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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 6 yaralı

11 Şubat 2018 17:52

Olay, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak’ta bir parkeci dükkanında meydana geldi. Özkan E.'ye ait bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında şahıslar yanlarında getirdikleri silahları kullanınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayda iş yeri sahibi Özkan E., Serhan A., Muhammet K., İrfan A., Murat G. Cabir A. ve Erhan A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Serhan Aras yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

Cihan Atik

Etiketler: alacak verecek kavgası, Kocaeli

 

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