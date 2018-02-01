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Alacak verecek meselesi yüzünden araçtakileri kurşunladılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden buluştukları 2 kişi olay yerinden ayrılırken aracı kurşunladıkları iddia edilen 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden araçtakileri kurşunladılar

01 Şubat 2018 15:33
Alacak verecek meselesi yüzünden araçtakileri kurşunladılar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesinde Ş.Ö. (54), B.Ö. (29), O.P. (28), M.Y.D. (30) ve İ.C. (29) isimli şahıslar, alacak verecek meselesi nedeniyle M.E. (34) ve H.Ç. (42) ile Engili Mahallesi’nde boş bir alanda buluştu. İki grup arasında çıkan tartışma sonrası M.E. ve H.Ç. isimli şahıslar 64 AB 567 plakalı araçla olay yerinden ayrılırken, iddiaya göre diğer grup da 07 HDR 01 plakalı araçla öndeki aracı kovalamaya başlayarak ateş açtı. İstasyon Caddesi Zafer Kavşağı yakınlarında öndeki aracın önüne geçmeye çalışan 07 HDR 01 plakalı araç, hem öndeki araca hem de yabancı plakalı bir başka araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. M.E. ve H.Ç., olay sonrası diğer araçta bulunan 5 kişiden şikayetçi oldu. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 kişinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ş.Ö, B.Ö, O.P, M.Y.D. ve İ.C., sorgularının ardından “adam öldürmeye tam teşebbüs ve yağma” suçlarından adli makamlara sevk edildi. 

Cemal Filiz
 

 

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