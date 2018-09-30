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Alacak verecek meselesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alacak verecek meselesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
Alacak verecek meselesinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ordu'da aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen M.H. ile G.H. mahalle üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan şahıslar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan G.H., gözaltına alınırken, M.H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.  

Selim Kuşcu 

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