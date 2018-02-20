Diğer
Kategoriler

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

20 Şubat 2018 12:22

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden S.A., k.s., ve Y.Gç, arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası otomobillerine binen K.S., ile Y.G., olay yerinden ayrılmak istediği esnada otomobile S.A., tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda yaralanan K.S. ve Y.G., otomobilleriyle Gölbaşı Devlet Hastanesine gelerek burada tedavi altına alındı. Olay sonrası otomobile ateş eden S.A., ile o esnada yanında bulunan V.Ç., ve Y.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: Adıyaman, silah

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç