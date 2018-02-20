Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden S.A., k.s., ve Y.Gç, arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası otomobillerine binen K.S., ile Y.G., olay yerinden ayrılmak istediği esnada otomobile S.A., tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda yaralanan K.S. ve Y.G., otomobilleriyle Gölbaşı Devlet Hastanesine gelerek burada tedavi altına alındı. Olay sonrası otomobile ateş eden S.A., ile o esnada yanında bulunan V.Ç., ve Y.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.