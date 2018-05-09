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Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2’si ağır 3 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünde husumet bulunan kiracı ve dükkan sahibi arasında çıkan silahlı kavgada kiracı baba ve 2 oğlu yaralandı.

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2si ağır 3 yaralı

09 Mayıs 2018 21:12

Olay, 18.30 sularında Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddialara göre kiracı Ahmet H. ile mal sahibi Coşkun Ç. arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. Kiracı Ahmet H. oğulları Muhammet ve Bayram H. ile mal sahibi Çoşkun Ç.’nin büfesine gelerek bıçakla saldırdı. Dükkan sahibi Çoşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaralandı. Çevredekilerin silah seslerini duyup polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye, Kocaeli Devlet ve Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Ahmet H. ve oğlu Bayram H.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası kiracılarını vuran dükkan sahibi Çoşkun Ç. ise polis ekipleri her yerde aranıyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

Uğur Konuk - Cihan Atik - Murat Kanber

 

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