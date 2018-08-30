Alaçam'da kaza: 1 yaralı

Kaza, Sinop- Samsun karayolu Asmapınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan İlyas Sandalcıoğlu idaresindeki 57 FD 299 plakalı otomobil ile Samsun istikametine seyir halinde olan Yılmaz Türkoğlu'nun kulladığı 55 AGZ 67 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 57 FD 299 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Bilgi Apaydın (42) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

