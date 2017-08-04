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Alaçatı'da ünlüler geçidi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da bir beach club, ünlü şarkıcılar Yıldız Tilbe ve Fatih Ürek, dünyaca ünlü şarkıcı Otilia'yı hayranlarıyla buluşturacak.

Alaçatıda ünlüler geçidi

04 Ağustos 2017 11:36

Alaçatı'da yaz mevsimiyle adeta eğlence doruğa çıktı. Nomads Beach Club’da, 5-6 Ağustos tarihleri için bir dizi programlar düzenledi. 5 Ağustos Cumartesi günü Happy hour parti’de Fatih Ürek sahneye çıkarak hayranlarını coşturacak. Gündüz saatlerinde partide şarkılarını seslendirecek olan Ürek yılan dansı yaparak eğlencenin dozunu artıracak. 5 Ağustos Cumartesi gecesi ise dünyaca ünlü şarkıcı Otilia şarkılarını seslendirerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Hit şarkıları ile hafızalara kazınan Otilia sahne şovları ile geceye renk katacak.

6 Ağustos Pazar günü ise tatilciler Yıldız Tilbe ile eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Kendine has müzik tarzı ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Tilbe beach partide sevenlerini coşturacak.


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