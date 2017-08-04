Alaçatı'da ünlüler geçidi

Alaçatı'da yaz mevsimiyle adeta eğlence doruğa çıktı. Nomads Beach Club’da, 5-6 Ağustos tarihleri için bir dizi programlar düzenledi. 5 Ağustos Cumartesi günü Happy hour parti’de Fatih Ürek sahneye çıkarak hayranlarını coşturacak. Gündüz saatlerinde partide şarkılarını seslendirecek olan Ürek yılan dansı yaparak eğlencenin dozunu artıracak. 5 Ağustos Cumartesi gecesi ise dünyaca ünlü şarkıcı Otilia şarkılarını seslendirerek tatilcilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Hit şarkıları ile hafızalara kazınan Otilia sahne şovları ile geceye renk katacak.

6 Ağustos Pazar günü ise tatilciler Yıldız Tilbe ile eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Kendine has müzik tarzı ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Tilbe beach partide sevenlerini coşturacak.