Aladağ'daki kız öğrenci yurdunda 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin açıklamalar yapan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, soruşturmayı yürüten savcılardan Yunus Güncü ve Şerife Ayaz'ın köylere giderek yangında ölenlerin ailelerden 9'unun ifadelerini aldığını ve hepsinin şikayetçi olduğunu anlattı.

Yangında ihmaller zinciri olduğunu kaydeden Veli Küçük, soruşturma aşamasında da yaralıların ifadelerinde yanlış yönlendirmeler yapılmaya çalışıldığını ifade etti. Çocuk ve ailelerin ifadelerinin etkilenmeye çalışıldığına yönelik savcılık tutanağı olduğunu anlatan Küçük, “Adana Barosu'na kayıtlı avukatın, kız çocuklarından birisine 'Yangın merdiveninin kapısı açıktı diye söyle' yönlendirmesi yönünde mağdur çocuğun babasının şikayetçi olduğuna dair bir ifade var dosya içerisinde. Resen dün yönetim kurulu toplantısında baromuz mensubu bu avukat arkadaşımız hakkında soruşturma dosyası açtık, o da ilerleyecek. Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Nuri Pir