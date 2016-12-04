Alınan bilgiye göre, 12 kişinin hayatını kaybettiği 24 kişinin yaralandığı yangın faciasının ardından gözaltına alınan yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin 2 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetim kurulu üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden isimleri açıklanmayan dernek yönetim kurulu üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öteki şüpheli ise denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi. Olayla ilgili gözaltına 14 şüpheliden aralarında yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.