Diğer
Kategoriler

Aladağ'daki yurt yangını sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana’nın Aladağ ilçesinde geçen yıl kasım ayında 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü yurt yangınıyla ilgili aralarında yurt müdürünün de bulunduğu tutuklu 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Aladağdaki yurt yangını sanıklarına 15 yıla kadar hapis istemi

04 Mayıs 2017 12:10

Cumhuriyet savcısı, Aladağ ilçesinde 28 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazı öğrencilerin de yaralandığı yangınla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu yurt müdürü Cuma Ali Genç ile dernek görevlileri İsmail Uğur, Mahir Kılıç, Mahmut Deniz, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından iddianame hazırlandı.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 7 kişi hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Etiketler: adana, Aladağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!