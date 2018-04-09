Aladağlar'da bir çift vaşak görüntülendi

Nesli tükenmekte olan vaşaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri - Yahyalı Şefliği tarafından Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda uzun süren takibin sonucu Avcılık ve Yaban Hayatı Teknikeri Uğur Kara tarafından görüntülendi. Vaşakların çiftleşme dönemi olduğu için bir araya geldikleri bildirildi.

Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vaşaklar 10 hafta sürecek gebelikten sonra 2-3 yavru doğurur ve bunları bir mağaranın içinde beslerler. Yavrular bir sonraki ilkbaharda annelerinden ayrılırlar. Vaşak yavrularında ölüm oranı gayet yüksektir. Yavruların yüzde 50'ye yakını 1 yaşına gelmeden ölürler” denildi.