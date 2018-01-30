Alamayacağı ücreti düşünen doktor hastayı muayene etmedi

Efeler ilçesinde yaşayan A.B., şiddetli bel ağrısı şikayeti nedeniyle geçtiğimiz hafta Cuma günü Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi Uzmanı G.Ö’ye muayene oldu. Şikayetleri artarak devam eden A.B., 3 gün sonra tekrar hastaneye müracaat ettiğinde doktorunun 1 haftalık izne ayrıldığını öğrendi. Hasta kayıt görevlisi, A.B’yi Fizik Tedavi Uzmanı B.B.O’ya yönlendirdi. Acı içerisinde 2,5 saat sıranın kendisine gelmesini bekleyen A.B., muayene için polikliniğe girdiğinde büyük bir şok yaşadı.

Doktor B.B.O., hasta daha içeri girer girmez “Siz 3 gün önce başka bir doktora gözükmüşsünüz. Yasal olarak 10 gün içerisinde aynı hastanede bir başka doktora gözüken hastaya bakmama hakkımız var. Sizi muayene edersem ücret alamam” dedi. Kendi doktorunun izinli olduğunu ve çok acı çektiğini ifade etmeye çalışan A.B., doktor B.B.O’dan kendisini muayene etmesi istedi.

“Burada para için çalışıyorum”

Çabalarında başarılı olamayan A.B., doktora yönelttiği “Şimdi tek sorun para mı? Benim saatlerdir çektiğim acı ne olacak?” sorusuna karşılık Fizik Tedavi Uzmanı B.B.O’nun verdiği “Evet, ben burada para için çalışıyorum. Ya doktorunuzun izinden dönmesini bekleyin ya da başka hastaneye gidin” cevabı üzerine saatler süren bekleyişin ardından tedavi olamadan hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Mehmet Barlas

