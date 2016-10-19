Alanya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi ikinci müdürü M.K. ile infaz koruma memurları E.E., A.K. ve S.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri tarafından M.K. ve infaz koruma memurları cezaevinde görev başındayken gözaltına alındı. Cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' bulunan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan ve itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eczacı A.R.Ö. ile operasyonlar öncesi Türkiye'den firar eden diş hekimi Sabri İ.’nin kasası olduğu iddia edilen E.Ç. ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eski Genel Sekreter Yardımcısı da polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Eczacı A.R.Ö'nün savcının itirazı üzerine gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

