Spor Toto Süper Lig (Maç sonucu) Aytemiz Alanyaspor: 3 - Kayserispor: 0

Maçtan Dakikalar

48. dakikada Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda savunma uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac'in şutu ağlarla buluştu. 1-0

76. dakikada Welliton'un ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Haydar topu güçlükle çeldi.

83. dakikada Mijalovic, Vagner'i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sorası kaleci Muammer, itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Penaltı atışını kullanan Vagner Love, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

90. dakikada Emre ceza sahası içinde kaleci Ali Ahama tarafından düşürünce hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Oba

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Isaac Sackey xx, Berker Emir xx, İsmail Aissati xx, Emre Akbaba xx, Nuru Suley xx, Cadeias xx (Sefa Yılmaz dk. 90 ?), Omeruo xx, Guerrier xx (Efecan dk. 67 x), Gassama xx, Silva De Souza xx

Yedekler: Zdenek, Birol, Ayite, N’Skala, Taha

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Samba Sow xx, Kübilay xx, Deniz xx, Morais xx, Umut Sönmez xx (Umut Bulut dk. 72 x), Murat xx (Ali Ahamada dk. 86 ?) Mijailovic xx, Cengiz xx, Jean Armel xx

Yedekler: Miladin Stevanovic, Erkam Reşmen, Mert Ilıman, Alain Traore, Furkan Yaman

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Sackey (dk. 48), Vagner Love (dk. 83 pen.), Emre (dk. 90 pen.) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Emre, Taha, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Samba Sow, Murat, Ahamada, Ufuk (Kayserispor)

Kırmızı kart: Muammer (dk. 83) (Kayserispor)