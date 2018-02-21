Alanya ve Manavgat’ta hava destekli 'Narko-Sokak' ve ’Narko-Mekruh’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik 'Narko-Sokak' ve ’Narko-Mekruh’ uygulaması kapsamında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Alanya ve Manavgat ilçelerinde hava destekliyle narkotik ‘hassas’ burunlu köpeklerin de bulunduğu geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde desteğiyle ilçelerde yapılan operasyonlarda her birimden oluşan 38 ekip ve 120 polis katıldı. Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında ekipler narkotik köpekler ile ilçelerde bulunan mekruh adreslere ve araçlara denetim yaptı. Polis şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Operasyonun gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.