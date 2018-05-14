Diğer
Kategoriler

Alanya’da 19 suç örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan gözaltına alınan 3’ü kadın 16 şüpheli ve 3 hükümlü adliyeye sevk edildi.

Alanyada 19 suç örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

14 Mayıs 2018 10:48

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçların şüphelileri hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 2 Mayıs sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, N.K., E.K., U.Ö., İ.Ö., İ.Ö., E.K., N.B., C.A., K.S., H.Ş., F.K., U.B., M.A., V.T., M.K. ve G.T. isimli 3’ü kadın 16 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli V.Ş, F.T. ve G.H.A.’nın da cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki 12 gün süren işlemlerinin ardından 3’ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç