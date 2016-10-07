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Alanya’da 19 yaşındaki gençten 28 gündür haber yok

Antalya’nın Alanya ilçesinde 19 yaşındaki Emrah Yıldız’dan 28 gündür haber alınmıyor.

Alanyada 19 yaşındaki gençten 28 gündür haber yok

07 Ekim 2016 16:58

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da bir mobilyacıda çalışan 19 yaşındaki Emrah Yıldız, 4 Eylül günü kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından Yıldız, Alanya Kalesi'ndeki surlara çıkarak intihara kalkışmış, ağabeyi Sinan Yıldız tarafından ikna edilmişti.

Baba, oğlunun hayatından endişe ediyor
İntihardan vazgeçirilen Yıldız, geceyi evinde geçirdikten sonra 5 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Ailesinin bir arkadaşında kalabileceği düşüncesiyle rahatsız etmemek için o akşam aramadığı Yıldız'dan bir aydır haber alınamıyor. Baba Mustafa Yıldız, "Oğlumun nereye gittiğini bilmiyoruz. Bizi hiç aramadı. 28 gündür oğlumu arıyoruz. Araştırıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz. Emniyet güçleri de aramalarını sürdürüyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Oğlumu görenler veya nerede olduğunu bilenler bana 0538 975 72 96 numaralı telefonumdan ulaşabilir" dedi. 

Rıza Yanık

Etiketler: alanya


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