Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00’da Güllerpınarı Mahallesi, Ergün Sokak’ta devriye halinde olan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan aranan ve eşkali polis tarafından bilinen 23 yaşındaki Nurullah Çelebi yaya olarak gezdiği sırada yakalandı. Birçok sabıka kaydı da bulunan Nurullah Çelebi’nin yapılan üst aramasında kağıda sarılı vaziyette ‘Afgan esrarı’ olarak tabir edilen uyuşturucu ile bir şişe içerisinde sıvı hale getirilmiş uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan Nurullah Çelebi emniyetteki ifadesinde üzerinden çıkanların uyuşturucu madde olduğunu itiraf etti.

7 ayrı suçun şüphelisi olarak adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ayrı tarihlerde gerçekleştirilmiş ‘Evden, işyerinden, kurumdan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi’ gibi 7 ayrı suçun şüphelisi olarak adliyeye sevk edilen şüpheli Nurullah Çelebi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Erdal Anak