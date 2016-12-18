Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. H.K. yönetimindeki plakalısı belirtilmeyen araçta yapılan aramalarda otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 70 kilo esrar ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K., "Uyuşturucu Madde Satmak ve Bulundurmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rıza Yanık

ANTALYA