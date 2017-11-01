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Alanya'da ATM dolandırıcılığına üç ayrı dilde afişli önlem

Antalya’nın Alanya ilçesinde son günlerde dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi üzerine harekete geçen polis; Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan uyarı broşürlerini ilçede bulunan ATM'lere astı.

Alanyada ATM dolandırıcılığına üç ayrı dilde afişli önlem

01 Kasım 2017 17:45

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki banka ATM'lere ve önlerinde meydana gelebilecek para dolandırıcılığı olaylarına karşı suçun önceden oluşmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerde “Tanımadığınız şahıslardan yardım talep etmeyiniz. Banka görevlilerinden yardım isteyiniz. Kartınızı veya şifrenizi kimseye vermeyiniz” yazılı broşürleri ilçedeki ATM'lere astı.

Vatandaşlara da broşür dağıtan polis, "Kartınız ATM'ye sıkıştığında bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Banka kapalı veya şüpheli bir durum mevcutsa derhal 155 polis imdat hattını arayınız. Bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp durumu bildirerek, hesap işlemlerinizi geçici olarak durdurunuz" uyarılarında da bulundu. 

Erdal Anak
 

Etiketler: antalya, avm

 

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