Alanya'da bin 41 motosiklet trafikten men edildi

Alanya ilçesinde aylık olarak hazırlanan Trafik Kontrol Programı kapsamında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı yönetmelik ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde trafik kural ihlalleri ile ilgili denetim ve kontroller devam ediyor. Tescilsiz motosikletlerin trafikten yasaklanması, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanımının engellenmesi ile kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetim kapsamında Alanya ilçesinde ocak-ekim döneminde 65 bin 554 araç denetlendi. Yapılan denetim ve kontrollerde başta egzozu standart dışı hale getirilerek gürültü kirliliği yapan motosikletler olmak üzere çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu tespit edilen 4 bin 464 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 910 bin 515 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerce bin 41 motosiklet de trafikten men edildi.