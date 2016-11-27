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Alanya'da boş gezi teknesi batma tehlikesi geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bağlı tur teknesi batma tehlikesi geçirdi.

Alanyada boş gezi teknesi batma tehlikesi geçirdi

27 Kasım 2016 14:30

Alanya İskelesi'nde turist taşımacılığı yapan tur teknesi su boşaltma şamandırasının bozulması sonucu batma tehlikesi geçirdi. 100 yolcu kapasiteli “Osmanlı” adlı teknenin bir anda su alarak batmaya başladığını gören Balıkçılar Kooperatifi üyeleri durumu tekne sahibi Tamer Çimen'e haber verdi. Olay yerine vinç gelirken, kooperatife bağlı dalgıçlar teknenin altına girerek çelik halatlar taktı. Tekne vinç yardımı ile suyun içinden yukarı kaldırılırken, Alanya İtfaiyesi ekipleri dev pompalarla suyu boşalttılar.
Vinç tarafından askıda tutulan teknenin şamandırası tamir edildikten sonra suyun boşaltılıp yeniden yüzdürülmesi bekleniyor. Çevredeki yerli ve yabancı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülediler.

Rıza Yanık 

 


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