Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen eczacı Ali R.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 kişi Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, Alanya Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Eczacı daha önce de tutuklanmıştı

Öte yandan Alanya’da FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve finansal destek sağladıkları ileri sürülen iş adamlarına yönelik 28 Temmuz'da yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında eczacı Ali R.Ö.’nün bulunduğu 19 kişi 9 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Eczacı Ali R.Ö., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 8 Ekim tarihinde Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye olmuştu.

Rıza Yanık