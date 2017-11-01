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Alanya'da ByLock operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanyada ByLock operasyonu

01 Kasım 2017 17:50

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 1’i kadın 2 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, görevden ihraç edilen eski memur Ç.A. (33) isimli kadın ile aynı soruşturma kapsamında Kilis’te olduğu tespit edilen ve sözleşmeli öğretmenlik yapan Ç.C.'yi (23), adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Alanya Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ç.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Erdal Anak

Etiketler: alanya, Bylock

 

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