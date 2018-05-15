Alanya’da çifte ölümle ilgili 1 tutuklama

13 Ocak'ta meydana gelen olayda Fakırcalı Mahallesi'nde yengesi T.U.’ya ait evde yaşayan Nebahat Uysal'dan haber alamayan yakınları kadını aramaya başladı. Daha sonra yakınları Nebahat Uysal’ın önceden kullandığı metruk evin kapısını çaldı. Açan olmayınca içeri giren yakınları, Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'i kan içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri Uysal ve Özdemir'in av tüfeğiyle başından vurulduğunu, tüfeğin ise Özdemir'in elinde olduğunu tespit etti. Uysal ve Özdemir'in cenazeleri otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından dosya yeniden açıldı



Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel ekiple Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in şüpheli bulunan ölümü yeniden incelemeye alındı. Nebahat Uysal ve Murat Özdemir'in mezarları açılıp, doku örnekleri alındı ve incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Doku örneklerindeki incelemeler sürerken, soruşturmayı derinleştiren polis yeni deliller ışığında Murat Özdemir'in eşi N. Özdemir, Nebahat Uysal'ın akrabaları E.U. (32), K.U. (36), T.U. (48) ve S.T.'yi (47) gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

Nebahat Uysal’ın yengesi tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı



Dosya üzerinden inceleme yapan Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nin gözaltı kararı verdiği Nebahat Uysal’ın yengesi T.U. asayiş ekipleri tarafından tekrar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.