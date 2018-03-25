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Alanya’da dalgaya karşı olta attılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde birincisi düzenlenen Alanya Surfcasting (dalgaya karşı yapılan olta atışı) Turnuvası 120 yarışmacının katılımı ile Kleopatra Sahili’nde tamamlandı.

Alanyada dalgaya karşı olta attılar

25 Mart 2018 16:19

Antalya’nın Alanya ilçesinde birincisi düzenlenen Alanya Surfcasting Turnuvası tamamlandı. 24 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da öğretmen evi önünden başlayan yarış, bugün sona erdi. 3 metre ara ile Kleopatra Sahili’nde yapılan yarışta 4 adet sargoz, 1 adet mırmır ve 1 melanur avlayan Foka Av Shimono Team takımından İlker Yılmaz ve Ali Kurt birinci oldu. 3 adet sargoz avlayan Poyraz Paşa Team'den Ahmet Kar ve Oğuz Topaloğulları ikinci, 3 adet sargoz ile Göktürk Yuki Team Antalya'dan Ali Rıza Küçükkaya ve Mustafa Demir de üçüncü oldu. 

Kızılkule Özel Etap ödülünü Göktürk Yuki Team Antalya takımından Ali Rıza Küçükkoyu ve Mustafa Demir aldı. Hobim Team'den Selçuk Kaya ise en büyük balığı avladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. 

Erdal Anak
 

Etiketler: alanya, antalya

 

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