Alanya'da dolandırıcılık ve sahteciliğe 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ilçedeki bir otelin 650 bin Euro bedel ile 5 yıllığına kiraya verilmesinde sözleşmenin gerçeği yansıtmadığını ve ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘sahtecilik' olduğu tespit edilerek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipler, olayla ilgili Ali Ö, Lokman C, Çağdaş Y. ve Dilek A.'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise boş kağıda yazılı kaşe ve imza ile çeşitli kira sözleşmeleri ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman C. ile Çağdaş Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Ali Ö ve Dilek A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak