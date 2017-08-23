Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya’dan Antalya Havalimanına turist taşıyan Ali Kılıç’ın yöntemindeki 07 ALS 23 plakalı tur otobüsü Payallar Kavşağı’ndan geçtiği sırada iddiaya göre önüne aniden çıkan Hüseyin A.'nın kullandığı 15 NU 308 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada tır devrilirken otobüste stajyer olarak çalışan Fazlı Çam (17) hayatını kaybetti. Yolculardan ise ismi öğrenilemeyen 11 Polonyalı turist yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla civar hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yolda jandarma güvenlik önlemi alarak bir süre kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Çam’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yol tır ile dorsenin ve otobüsün kenara çekilmesinin ardından açıldı. Tır şoförü Hüseyin A.'nın ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Erdal Anak

