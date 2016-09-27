Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Alanya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Asayiş ekipleri operasyon kapsamında aralarında öğretmen, turizmci ve esnafın buluğu A.Y., M.Ş., A.G., E.Y., M.A.E. ve M.T. şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan, Manisa'nın Salihli ilçesinde FETÖ/PDY şüphelisi olarak aranan Mehmet T. T. ve Mehmet A.C., Alanya'nın İncekum bölgesindeki bir otelde yakalanmıştı. Alanya adliyesine çıkartılan iki şüpheliden Mehmet T.T. tutuklanırken, Mehmet A.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.