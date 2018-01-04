Alanya’da fuhuş operasyonu: 3’ü kadın 4 gözaltı

İlçede fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu para karşılığı kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelinin kimliği belirleyen polis, pusu kurarak saat 01.00 sıralarında 07 HUT 76 plakalı otomobili Saray Mahallesi’nde durdurdu. Ekipler, Gürcistan Allazova G. (30), Özbekistan uyruklu Zulayha T. (35) ve Khuvoyda A.(32) ile kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Alpaslan E.'yi (21), gözaltına aldı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine teslim edilirken, daha öncede ‘fuhşa teşvik’ suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan Alpaslan E. ise emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Anak