Alanya’da fuhuş operasyonu !

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Çarşı İskele Caddesi üzerinde Azerbaycan vatandaşı Eldar Z.’ye 2 bin 800 TL karşılığı 4 kadın temin edebileceğini söyleyen Özbek N.S.'nin (29), telefon numarası bıraktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine buluşma noktasında bekleyen polis, Gürcistan uyruklu İ.G. (20), N.B.(22) ve Özbekistan uyruklu M.K. (19) ile kadınları fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbek N.S.'yi gözaltına aldı. Kadınlar emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildi.

Erdal Anak