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Alanya’da fuhuş operasyonu: 6’si kadın 9 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 6 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanyada fuhuş operasyonu: 6si kadın 9 kişi yakalandı

14 Temmuz 2017 08:30

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi’ndeki bir villada fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen baskında, Gürcistan uyruklu Naura K. (30), Sophika S. (35) ile Kırgızistan uyruklu Raushan B. (29), Zhamilla O. (28) ve Özbekistan uyruklu Feruze M. (36) Khursanoy U. (29) gözaltına alınırken, kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen Yusuf G. (39)., Haşim G. (34) ile Metin D. (45) yakalandı. 

Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Erdal Anak


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