Alanya’da fuhuş operasyonu: 6’si kadın 9 kişi yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi’ndeki bir villada fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Villaya düzenlenen baskında, Gürcistan uyruklu Naura K. (30), Sophika S. (35) ile Kırgızistan uyruklu Raushan B. (29), Zhamilla O. (28) ve Özbekistan uyruklu Feruze M. (36) Khursanoy U. (29) gözaltına alınırken, kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen Yusuf G. (39)., Haşim G. (34) ile Metin D. (45) yakalandı.

Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erdal Anak