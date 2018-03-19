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Alanya'da hem kar hem deniz keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlarında denize giren bazı vatandaşlar, aynı gün içinde kırsaldaki Akdağ'da kayağın keyfini yaşıyor.

Alanyada hem kar hem deniz keyfi

19 Mart 2018 22:11

Alanya’da vatandaşlar hem kar hem de denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih ederken, bazıları da Alanya’ya 30 kilometre uzaklıktaki Akdağ’da kayak yapma imkanını buldu. Bazı vatandaşlar ise aynı gün içinde deniz ve kar keyfini bir arada yaşadı. Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün (AKİSK) Yönetim Kurulu üyeleri Zekai Avcı, Erol Fazlıoğlu, Adnan Sarı ve Mehmet Sarı aynı gün içinde hem denize girdi hem de Akdağ’da kayak yaptı. Deniz keyfi yaparken kendisine cep telefonuyla görüntülü kayıt yapan Zekai Avcı şunları söyledi:
"Şu anda denize giriyoruz ve birazdan Akdağ’da kayak yapacağız. Aynı günde hem deniz hem de kayak yapmanın keyfini çıkaracağım" dedi.  

Erdal Anak
 

 

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