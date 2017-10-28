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Alanya’da hortum ve yağmur hayatı felç etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken, yağmur sonrası ise denizde hortum oluştu.

Alanyada hortum ve yağmur hayatı felç etti

28 Ekim 2017 19:30
Alanya’da hortum ve yağmur hayatı felç etti - Tıkla İzle

Alanya’da saat 06.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı. Etkisini artıran yağışla birlikte Keykubat Caddesi üzerinde bazı dükkanları ise su bastı. Her yağışta aynı sıkıntıları çektiklerini belirten esnaf ise altyapının yetersizliğinden yakındı. 25 yıldır bu bölgede esnaf olduğunu söyleyen Necmettin Ekici, su baskının daha öncede yaşandığı söyledi. Ekici,” Yağışlarda sürekli su baskınları meydana geliyor ve bu olay bizleri çok üzüyor. Mallarımız ıslanıyor, zararımız var” dedi. Yıllardır burada esnaflık yaptığını belirten Mahmut Oğuz, hiçbir sene böyle bir su baskını olmadığını aktardı. Oğuz,"Her yağmur yağdığında burada bulanan rögarlar tıkanıyor ve temizlenmiyor. Her yağmur yağdığından gece gündüz nöbet tutuyoruz” diye konuştu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 20.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

DENİZDE HORTUM OLUŞTU

Öte yandan etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar sonrası Kleopatra Plajı’nın olduğu denizin yaklaşık 400 metre açığında aynı hortum oluştu. Yaklaşık 

 

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